NVIDIAがGPU需要低下の影響でゲーム部門の収益減少、CEOがGPUの価格調整について発言

2022年8月8日(月)に、NVIDIAが2023年会計年度第2四半期(2022年5月2日~2022年7月31日)の業績を発表しました。同期の収益は67億ドル(約9036億円)で、ゲーミング関連製品の販売台数減少によって収益見通しを大幅に下回る結果となっています。また、ジェン・スン・フアンCEOの発言からGPU価格下落の継続が示唆されました。 NVIDIA Announces Preliminary Financial Results for Second Quarter Fiscal 2023 | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-preliminary-financial-resultsfor-second-quarter-fiscal-2023 NVIDIAは2023年会計年度第1四半期の業績発表時に、2023年会計年度第2四半期の収益を81億ドル(約1兆925億円)と見通していましたが、実際の収益は61億ドルで、前期比19%減、前年比3%増という結果になりました。

・関連記事

AMDの時価総額がついにIntelを上回る、Intelは2022年第2四半期の業績不振により株価が下落 - GIGAZINE



中古GPU・グラボ価格がマイニング需要減のため数カ月で最大50%値下がり - GIGAZINE



ついにグラフィックボードの価格が下落に転じる - GIGAZINE



グラフィックボードの価格が下がり続けて正常値に近づきつつある - GIGAZINE



NVIDIAのグラフィックボードに課せられたマイニング制限が100%解除できるソフトが登場 - GIGAZINE



2022年08月09日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.