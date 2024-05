NVIDIAの2025年度第1四半期収益は前年比262％増、特にデータセンター部門は前年比427％増で過去最高

NVIDIAが2025年度第1四半期(2024年2月~4月)の決算報告を行いました。今期の収益は260億4400万ドル(約4兆840億円)で、前期比18%増と好調。前年比だと262%増と、大きな躍進を遂げていることがわかります。 NVIDIA Announces Financial Results for First Quarter Fiscal 2025 | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025

2024年05月23日 12時39分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

