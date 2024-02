NVIDIAの年間売上高が600億ドル超で過去最高になったことが2024年会計年度決算発表で明らかに

大手半導体メーカー・NVIDIAが2024年会計年度の第4四半期(2023年11月~1月)および通期の決算発表を行いました。四半期売上高は前年比265%増の221億ドル(約3兆3200億円)と好調。通期売上高も前年比126%増の609億ドル(約9兆1600億円)で、過去最高を記録しています。 NVIDIA Announces Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal 2024 | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-fourth-quarter-and-fiscal-2024

2024年02月22日 11時40分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by logc_nt

