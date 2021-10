2021年10月29日 10時30分 メモ

Appleの2021年第4四半期業績は過去最大収益を記録するも供給の限界に直面



Appleが2021年の第4四半期(7~9月)決算を発表しました。全体の収益が833億6000万ドル(約9兆4600億円)で前年同期比29%増となったのをはじめ、各部門も好成績を収めてApple史上で最大の収益を記録しましたが、供給の制約により、アナリストの予想は下回る結果だったとのことです。



2021年度第4四半期のAppleの売上は前年同期比で29%増の883億6000万ドル(約10兆円)を記録。売上の内訳はプロダクト部門が前年同期比で29%増の650億8000万ドル(約7兆4000億円)、サービス部門は前年同期比で26%増の182億8000万ドル(約2兆1000億円)。プロダクト部門の内訳は、iPhoneが前年同期比で47%増の388億7000万ドル(約4兆4000億円)、Macが前年同期比で2%増の91億8000万ドル(約1兆400億円)、iPadが前年同期比で21%増の82億5000万ドル(約9400億円)、ウェアラブル・ホーム・アクセサリーが前年同期比で12%増の87億9000万ドル(約1兆円)です。





ただし、アナリストが予想していた全体収益の848億5000万ドル、iPhone収益の415億1000万ドルといった数字は下回る結果となりました。この点についてティム・クックCEOは「供給の問題があった」と述べています。これは、IT業界だけではなく自動車業界などにまで影響を与えている世界的な半導体不足のことではなく、レガシーノード上のチップのことだとのこと。



クックCEOによると、iPhone以外で特に成長を遂げたのは音楽・映像のサブスクリプションや広告、ライセンスといったサービス事業で、収益は182億8000万ドル。前年比25%増という成長は予想を上回るものだったそうです。サブスクリプションの利用者は前年比1億6000万人増の7億5400万人で、5年間で5倍に増加しています。



なお、この決算には2021年9月に発売されたiPhone 13シリーズの数字はほとんど含まれていません。