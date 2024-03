NVIDIAが数兆パラメータ規模のAIモデルを実現するGPUアーキテクチャ「Blackwell」と新GPU「B200」を発表

B200を用いたプラットフォームとしては、2基のB200と1基のGrace CPUを接続したスーパーチップ「GB200」、72基のB200と36基のGraceを組み合わせた接続した「 GB200 NVL72 」、B200を8基を接続した統合AIプラットフォーム「 DGX B200 」とサーバーボード「 HGX B200 」などの製品が示されています。また、GB200を36基組み合わせた「 DGX GB200 」システム、DGX GB200で構築された次世代AIスーパーコンピューター「 DGX SuperPOD 」なども発表されています。 NVIDIA GB200 NVL72 Delivers Trillion-Parameter LLM Training and Real-Time Inference | NVIDIA Technical Blog https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-gb200-nvl72-delivers-trillion-parameter-llm-training-and-real-time-inference/ NVIDIA Launches Blackwell-Powered DGX SuperPOD for Generative AI Supercomputing at Trillion-Parameter Scale | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-dgx-generative-ai-supercomputing 統合AIプラットフォーム「DGX B200」は、空冷式ラックマウント型DGXプラットフォームの第6世代にあたります。8基のB200と2基のIntel Xeonプロセッサを搭載し、最大で144 PFLOPS のAIパフォーマンスと1.4TBの大容量GPUメモリ、毎秒64TBのメモリ帯域幅により、1兆パラメータモデルのリアルタイム推論で、Hopperアーキテクチャと比べて15倍の高速化を実現しています。

2024年03月19日 13時37分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

