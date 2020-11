2020年11月17日 15時00分 ハードウェア

Nvidiaが2TB/s超の広帯域メモリを80GB搭載したデータセンター向けGPU「Nvidia A100 80GB」などを発表



現地時間2020年11月16日、Nvidiaが2TB/s超の広帯域メモリを80GB搭載したデータセンター向けGPU「Nvidia A100 80GB」や、機械学習とデータサイエンスのワークロードを加速させる研究開発用の新型AIワークステーション「NVIDIA DGX Station A100」などを発表しました。



Nvidia A100 80GBは2020年5月に発表されたAmpereアーキテクチャの「NVIDIA A100 40GB」の強化版と位置づけられたデーターセンター向けGPUです。A100 40GBではグラフィックスメモリとして「High Bandwidth Memory 2」を採用していましたが、後継となるA100 80GBでは最新世代の「High Bandwidth Memory 2e」を採用することで2TB/sを超えるメモリバス帯域幅を実現しています。



Announcing NVIDIA A100 80GB GPU -- with twice the memory of its predecessor, providing researchers and engineers unprecedented speed and performance to power #AI and scientific breakthroughs. #SC20 — NVIDIA Data Center (@NVIDIADC) November 16, 2020



メモリバス帯域幅の向上などにより、A100 80GBはA100 40GBに比べ推論スループットや電力効率で1.25倍、テラバイトサイズのビッグデータ分析ベンチマークで2倍、AI学習では3倍の性能を発揮できるとのこと。





Nvidiaはさらに、このA100 80GBを4基搭載した「NVIDIA DGX Station A100」も発表しました。



Introducing NVIDIA DGX Station A100 - YouTube





DGX Station A100に搭載するGPUはA100 80GBとA100 40GBから選択できるため、最大320GBのCPUメモリを実現可能。これらのGPUは、世界初のGPU用高速インターコネクト・テクノロジーである「NVIDIA NVLink」によって相互接続されます。





搭載CPUはAMDのZENアーキテクチャを基盤とする64コア・512GBメモリの「EPYC」





映像出力はDisplayPort端子を4基備えており、全ポートから4K解像度の映像を同時出力可能。





ストレージは7.68TBのNVME SSD。





さらに、新規開発された内蔵冷却システムで静音かつメンテナンスフリーな冷却処理を実現しています。





DGX Station A100の外形寸法は、高さ63.9cm×幅25.6cm×奥行51.8cmで、総重量は43.1kg。Nvidiaは日本のNTTドコモが画像認識ソリューションなどの革新的なAI駆動型サービスの開発に前機種のDGX Stationを活用していると記し、その後継であるDGX Station A100がAIやデータサイエンスなどの研究分野で幅広く採用されているとアピールしています。



DGX Station A100は2020年末までに発売される予定とのことです。