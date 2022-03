サーバーチップのパフォーマンスとエネルギー効率が2倍に向上する「Grace CPU スーパーチップ」をNVIDIAが発表

・関連記事

NVIDIAが初のデータセンター向けCPU「Grace」を発表、Armベースで従来のシステムより10倍高速 - GIGAZINE



NVIDIAが次世代「Ampere」アーキテクチャのデータセンター向けGPU「NVIDIA A100」を発表 - GIGAZINE



GPUに比べて最大15倍高速な市販CPU向けのディープラーニングアルゴリズムが開発される - GIGAZINE



Intelがゲーム高画質化技術「XeSS」や次世代プロセッサ「Alder Lake」の詳細を発表 - GIGAZINE



2022年03月23日 11時08分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.