データセンターで用いられるような超高性能サーバーにおけるメモリ帯域幅とは？

メモリの 帯域幅 によって実行するアプリケーションのパフォーマンスが低下している場合には、チップを賢く選ぶことでより高性能なPCを構築することができます。海外メディアのThe Next Platformが、高価で高性能なメモリの帯域幅がアプリケーションのパフォーマンスにどのような影響を与えるかについて推測しています。 Building The Perfect Memory Bandwidth Beast https://www.nextplatform.com/2023/01/24/building-the-perfect-memory-bandwidth-beast/ 2020年にIBMが発表したクラウド向け次世代プロセッサ「 POWER10 」は大きいメモリ帯域幅を実現しています。IBMは2019年に高速インターフェースとして、マルチプロトコルに対応する「Open Memory Interface(OMI)」と、POWER10を搭載したマシンで構築したサーバーを発表しました。Intelは、IBMのPOWER10プロセッサによってさまざまな技術に対応できることを明らかにしています。 POWER10は1コアあたり約320GB/sの帯域幅で、256GBから4TBのメモリ容量を実現しています。また、メモリモジュール数を4分の1に減らし、1コアあたり128GBから512GBの DDR4 容量を実現する最適化されたプロセッサでは、DDR5メモリに変更することで帯域幅を800GB/sにまで押し上げることが可能です。また、「Cirrus(巻雲)」と呼ばれるPOWER10プロセッサは、最大メモリ帯域幅が1コアあたり256GB/s、持続メモリ帯域幅は1コアあたり120GB/sとされています。

2023年01月27日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

