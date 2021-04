Intelが第3世代「Xeon Scalable Processors」を発表、10nmプロセス採用＆最大40コアでパフォーマンスも大きく向上

また、Tom's Hardwareは第2世代Xeon SPや競合他社であるAMDの第2世代EPYCと性能比較を行っています。 Intel Ice Lake Xeon Platinum 8380 Review: 10nm Debuts for the Data Center | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/intel-ice-lake-xeon-platinum-8380-review-10nm-debuts-for-the-data-center Tom's Hardwareは比較の結果、第3世代Xeon Platinum 8380が前世代と比較して大きく進化しており、一部のベンチマークテストでは、AMDが「コア当たり性能は世界最高」とアピールする第2世代EPYCの 7Fx2 を上回るスコアを叩き出していたと報告しています。AMDはデータセンター向け市場でIntelが大きく掌握していたシェアを着実に奪いつつありますが、第3世代XeonはAMDに奪われたシェアを再び取り返すための主戦力となる製品となるかもしれないと、Tom's Hardwareは述べました。ただし、2021年3月に発表されたばかりのAMDの第3世代EPYCは、 第2世代Xeonの2倍以上のベンチマークスコアを叩き出した ということなので、IntelとAMDによるデータセンター向け市場のシェアの奪い合いはさらに苛烈を極めていくと予想されます。

Intelが、データセンター向けのCPUである第3世代「 Xeon Scalable Processors(SP) 」を発表しました。Xeon Scalable Processors(SP)はXeonとしては初の10nmプロセスルールを採用し、従来よりも大きく性能が向上しているとのことです。 Intel Launches Its Most Advanced Performance Data Center Platform | Intel Newsroom https://newsroom.intel.com/news-releases/3rd-gen-xeon-scalable-processors/ New Intel Processors Accelerate 5G Network Transformation | Intel Newsroom https://newsroom.intel.com/news/new-intel-processors-accelerate-5g-network-transformation/ 第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリーの概要 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/processors/xeon/3rd-gen-xeon-scalable-processors-brief.html 今回発表された第3世代Xeon SPの開発コードネームは「Ice Lake-SP」で、Intelの10nmプロセスで設計される Sunny Cove アーキテクチャを採用した最大40個のコアで構成されています。これによって、2016年頃のシステムと比較して最大2.65倍のパフォーマンス向上を実現したとIntelは述べています。

2021年04月07日 20時57分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

