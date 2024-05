2024年05月23日 12時50分 サイエンス

「悪夢」や「白昼夢」が自己免疫疾患の早期兆候かもしれないという研究結果



「頻繁に悪夢を見る人は認知症の発症リスクが高い」という研究結果が報告されるなど、悪夢は見ると嫌な気持ちになるだけでなく、病気との関連性があることが示唆されています。新たな研究では、悪夢を見ることが自己免疫疾患である全身性エリテマトーデスの早期兆候かもしれないということが明らかになりました。



Neuropsychiatric prodromes and symptom timings in relation to disease onset and/or flares in SLE: results from the mixed methods international INSPIRE study - eClinicalMedicine

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(24)00213-X/fulltext





“I feel like I’m Alice in Wonderland”: nightmares and ‘daymares’ could be early warning signs of autoimmune disease | University of Cambridge

https://www.cam.ac.uk/research/news/i-feel-like-im-alice-in-wonderland-nightmares-and-daymares-could-be-early-warning-signs-of



Nightmares May Have an Eerie Link to Autoimmune Disease : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/nightmares-may-have-an-eerie-link-to-autoimmune-disease



全身性エリテマトーデスは発熱や倦怠(けんたい)感、両頬に現れる赤い湿疹(蝶形紅斑)、関節炎といった症状が、症状のない期間とある期間が数年おきに出たり治まったりする自己免疫疾患です。これらの症状に加えて心血管系や脳、腎臓などその他の臓器にも症状が現れることがあり、重症化すれば命に関わることもあります。ほとんどのケースでは15~45歳の間に発症し、症状の再燃は「flare-up(フレアアップ)」と呼ばれます。





ケンブリッジ大学の公衆衛生学者であるメラニー・スローン博士が率いる研究チームは、全身性エリテマトーデスの患者676人を対象としたオンライン調査を行いました。調査では、29の神経学的およびメンタルヘルスの症状(抑うつ・幻覚・平衡感覚の消失など)が起きたタイミングについて尋ねたほか、全身性エリテマトーデスのフレアアップ時に現れる症状の順序などについて質問したとのこと。





