Cloudflareの2023年第2四半期の収益は前年同期比32％増の440億円、営業利益は4四半期連続で過去最高を記録

Cloudflareが2023年第2四半期(4月~6月)の決算報告を発表しました。2023年第2四半期の収益は3億850万ドル(約440億円)で、前年同期と比べて32%増加しています。 Cloudflare, Inc. - Cloudflare Announces Second Quarter 2023 Financial Results https://cloudflare.net/news/news-details/2023/Cloudflare-Announces-Second-Quarter-2023-Financial-Results/default.aspx

2023年08月04日 12時15分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

