Intelの2020年第三四半期純利益は前年同期比29％減、データセンター部門が不振

by Morton Lin 現地時間2020年10月22日、Intelが2020年第3四半期(7~9月)決算を発表しました。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行を受けてノートPC向け半導体が好調だった一方、データセンター部門は奮わず、売上高は前年同期比4%減、純利益は前年同期比29%減でした。 Intel Reports Third-Quarter 2020 Financial Results :: Intel Corporation (INTC) https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1424/intel-reports-third-quarter-2020-financial-results

2020年10月23日 11時55分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1k_iy

