Amazonが「独占禁止法改正案を警戒するべく話し合いたい」とサードパーティ業者へメールを送っていたと判明

この改正案では、巨大テクノロジー企業が自社のサービスで他社の事業を妨げることを防ぎ、サービス間のデータポータビリティを義務づけるほか、州検事総長が独占禁止法違反の訴訟を起こしやすくしたり、連邦規制当局が明らかに利益相反を示す事業を所有あるいは運営している企業に解体を求める訴訟を起こしやすくしたりする改正が盛り込まれているとのこと。 さらに、「Ending Platform Monopolies Act(プラットフォーム独占廃止法)」は、何百万ものサードパーティ販売業者にAmazonマーケットプレイスのサービスを提供するAmazonに直接影響を与える可能性があり、Amazonは自社のプライベートブランドでサードパーティ販売業者と競合を強いられることとなります。 加えて、販売業者が手数料を支払うことでAmazon側が倉庫での商品保管や注文の梱包を行う「 フルフィルメント by Amazon 」も禁止される可能性があるとのこと。下院の反トラスト小委員会は「フルフィルメント by Amazonを利用することで、検索結果の順位が上がるというメリットがある」ことを問題視しているそうです。

Amazonが、「アメリカ議会で議論されている反トラスト法(独占禁止法)の改正案で、Amazonマーケットプレイスでの商品販売が制限される可能性がある」と警告するメールをサードパーティの販売業者に送信していると報じられています。 Amazon emails sellers to warn about antitrust tech bills in Congress https://www.cnbc.com/2021/08/18/amazon-emails-sellers-to-warn-about-antitrust-tech-bills-in-congress.html アメリカ議会下院に属する超党派の議員グループが、Google・Apple・Facebook・Amazonなどの巨大テクノロジー企業の事業や買収などを制限する独占禁止法改正案を2021年6月に提出しました。 Google・Apple・Facebook・Amazonなど超巨大IT企業を狙い撃つ規制法案がアメリカ下院に提出される - GIGAZINE

2021年08月19日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

