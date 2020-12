最強メッセンジャーアプリ「Signal」の暗号が破られたとの報道をSignalが真っ向否定

・関連記事

最も安全なメッセンジャーアプリ「Signal」に画像をぼかす機能追加、警察による顔認証を利用した取り締まりへの対策か - GIGAZINE



最も「安全」なメッセンジャーアプリ「Signal」がGoogleに続いてAmazonからもBANされ一部の国で利用不可能な状態になる - GIGAZINE



最も安全なメッセンジャーアプリ「Signal」がアメリカ上院議員間の連絡ツールとして公式に認可される - GIGAZINE



携帯電話を傍受・盗聴してスパイ捜査に使う機器の秘密のカタログが流出 - GIGAZINE

2020年12月24日 14時07分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.