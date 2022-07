2022年07月29日 18時20分 レビュー

Google初のアクティブノイズキャンセリング搭載ワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds Pro」の海外レビューまとめ



Googleが2022年7月28日(木)に、完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds Pro」を発売しました。同社初のアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載し、専用の11mmダイナミックスピーカードライバから放たれるダイナミックなサウンドや最長11時間の音楽再生、IPX4の防滴仕様などをひっさげて登場したPixel Buds Proについての海外メディアのレビューが出そろったので、主なレビューをピックアップしてまとめてみました。



◆The Verge

Google Pixel Buds Pro review: the sweet sound of redemption - The Verge

https://www.theverge.com/23281445/google-pixel-buds-pro-noise-canceling-earbuds-review





The VergeはPixel Buds Proの長所として、「優れたANC機能」「サウンドの向上とバッテリー駆動時間の長さ」「途切れない音声」などを挙げたほか、スマートフォンとPCなど複数のデバイスに同時接続できる「マルチポイントへの対応」を評価しています。



一方短所としては、周囲の環境音を聞き取れる「トランスペアレンシーモードに不満」「高度なBluetoothコーデックに非対応」「最高レベルのイヤホンには及ばないオーディオの忠実度」「課題があるマイクの品質」を挙げました。





その上でThe Vergeは。10ポイント中「8」のスコアをつけて「Pixel Buds Proは、最高のGoogle製イヤホンです。GoogleはまともなANC、長いバッテリー寿命、優れたサウンドを追加しながら、第二世代のモデルを悲しいものにした接続性の欠陥を克服しました」とコメントしました。



◆TechCrunch

Google Pixel Buds Pro review | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/07/28/google-pixel-buds-pro-review/





TechCrunchがPixel Buds Proを以前のモデルよりも優れていると評価した点は、「ANCの搭載」「新ドライバによる音質向上」「3マイクアレイによる音声通話の向上」「ワイヤレス充電」です。



特にANCはニューヨークの活気の中でも遺憾なく威力を発揮するとのことで、「数日前からPixel Buds Proをメインのイヤホンとして使っていますが全く問題なく、前モデルとほぼ同じような使い心地なので、Pixel Buds A-Seriesや2年前のPixel Budsを超える素晴らしいアップグレードです。ニューヨークの住人として、ANCは『これがないと本当に寂しいものの1つ』と断言できます」とコメントしました。



◆Android Police

Google Pixel Buds Pro review: Catching up, tuning out, and rocking on

https://www.androidpolice.com/google-pixel-buds-pro-review/





Android Policeは長所として「十分な低音のある良好なオーディオ」「有能なANCと素晴らしいトランスペアレンシーモード」「2つの音源と同時に接続できる点」「優れたタッチコントロール」という点を挙げています。一方短所は、「ハイビットレートコーデックに未対応」「イコライザー設定がほとんどない」「ややかさばる」という点です。



スコアは10ポイント中「9」で、総評として「Pixel Buds Proは、Googleのこれまでの試みでは不可能だった方法でプレミアムイヤホン体験を提供します。イヤホンに200ドル(約2万6600円)を費やすAndroidユーザーにとっては、これが最適な選択肢でしょう」とコメントしました。



◆Mashable

Google Pixel Buds Pro review: Great Android earbuds can't keep up with Apple's best | Mashable

https://mashable.com/review/google-pixel-buds-pro-review





Mashableは、Pixel Buds Proの長所として「一日中快適」「優れたANC」「安定したバッテリー寿命」を挙げました。一方、欠点は「iOSでは本格的な機能が使えない」「価格に見合った価値はない」として、Apple製デバイスとの親和性の低さや価格の高さを指摘しました。



スコアは「4」です。何点満点かの案内は見当たりませんが、Mashableがレビューで「5」を超える評価をつけたことはないので、5ポイント中4だと思われます。



Mashableは総評として「強烈な低音、素晴らしい快適さ、そして待望されていた極めて効果的なANCの搭載により、世界中のPixel信者は何一つ心配することなくPixel Buds Proを手に取ることができます」と述べました。



その一方で、iOSとの相性が悪く価格も高めな点から「Beats Fit Proのように2大モバイルOSとの相性がよくて素晴らしいイヤホンが既に存在していることを踏まえると、Pixel Buds Proがベストと言えるユーザーを見極めるのは少し難しいです」として、あえてPixel Buds Proを選ぶメリットは薄いとの見方を示しました。



◆Tom's Guide

Google Pixel Buds Pro review: Great ANC meets the best Google Assistant experience | Tom's Guide

https://www.tomsguide.com/reviews/google-pixel-buds-pro





Tom's Guideは、Pixel Buds Proの長所は「強力なノイズキャンセリング機能」「豊かでダイナミックなサウンド」「信頼性の高いコントロール」「AirPods Proより優れたANC再生時間」「Googleアシスタントとの連携に優れる」だと評価しました。



一方欠点は「フィット感が緩い」「USB Type-C充電ケーブルが付属していない」「機能が充実しているライバルと比較すると価格が高いように感じる」「サードパーティーのデジタルアシスタントがサポートされていない」といった点でした。



スコアは5ポイント中「4」。Tom's Guideは総評として「Google Pixel Buds Proは、複数のデバイスを持つAndroidユーザーや、最高のGoogleアシスタント体験を求める人のために作られた、素晴らしいノイズキャンセリングイヤホンです。強力なANCやサウンド、多彩な機能により実にエキサイティングなイヤホンの1つとなっています。しかし同時に、緩くてフィット感が感じられない可能性や、サードパーティのデジタルアシスタントがサポートされていないことに注意する必要があります。同じような価格でより優れた機能を提供するイヤホンは他にもありますが、完全なGoogle体験という点ではPixel Buds Proの右に出るものはないでしょう」とコメントしました。



◆まとめ

Pixel Buds ProはGoogle製のイヤホンとしては初めてANCを搭載しているとして発売前から注目されていただけに、ANCはほぼ全てのレビューアーが言及していましたが、いずれも高く評価していました。また、音質や操作性、バッテリーの持ちといった基本的な性能もおおむね好意的に評価されています。一方、高めな価格設定やApple製デバイスとのペアリングでは真価を発揮できない点、高度なコーデックには未対応な点などが不評でした。



Google Pixel Buds ProはGoogleのオンラインストアから購入できるほか、Amazon.co.jpでも取り扱われていて、記事作成時点での価格はCharcoalが税込2万3800円、Coralが税込2万928円、Fogが税込2万4040円、Lemongrassが税込2万928円です。ただし、Charcoal以外は在庫切れとなっていました。



