Google製スマートウォッチ「Pixel Watch 4」は手首を傾けてGeminiに質問可能＆最長40時間連続使用可能で水浸50mの防水性能も備える


Googleがスマートウォッチ「Pixel Watch 4」を日本時間の2025年8月21日に発表しました。

Google Pixel Watch 4
https://store.google.com/product/pixel_watch_4

Made by Google ‘25 - YouTube


詳細は順次更新予定です。

