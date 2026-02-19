2026年02月19日 12時05分 スマホ

Googleが「Pixel 10a」を発表、バッテリー寿命最大120時間・7年のアップデート保証つきで499ドル



Googleが手ごろな価格で役立つ機能を提供するスマートフォン「Pixel a」シリーズの最新機種「Pixel 10a」を正式発表しました。



Google Pixel 10a

https://store.google.com/?hl=ja



Google announces the new Pixel 10a for $499

https://blog.google/products-and-platforms/devices/pixel/google-pixel-10a/



Video: Get a first look at Google’s new Pixel 10a phone

https://blog.google/products-and-platforms/devices/pixel/google-pixel-10a-first-look-video/



Meet Google Pixel 10a | More Of What You Need - YouTube





Googleによると「Pixel 10a」はシリーズでもっとも耐久性の高い端末になっていて、IP68準拠の防水・防塵機能を備え、ディスプレイにはCorningのGorilla Glass 7iを採用して擦過傷や落下に対する耐性が向上しているとのこと。





画面は6.3インチのActuaディスプレイで、Pixel 9aと比較して11％明るく、直射日光のもとでも写真や動画を鮮やかに見ることができます。プロセッサにはGoogle Tensor G4を採用しています。



充電速度もPixel 9aに比べて短縮されたほか、バッテリー持続時間も30時間以上と長く、「Extreme Battery Saver」をオンにした場合は最大で120時間の利用が可能です。





また、最初にGoogle Storeで販売されてから7年間、OSやセキュリティのアップデート提供保証がついています。



このほか、Pixel aシリーズとして初めて「衛星SOS」機能が搭載されているので、携帯電話網やWi-Fiに接続できない環境でも緊急通報が可能です。



カメラは48MPのメインカメラと13MPの超広角カメラを搭載。鮮明なディテールをクローズアップできるマクロフォーカスや、暗い場所でも撮影できるナイトサイトに対応しています。





外装はサテンと複合マット仕上げの100％リサイクルアルミニウムフレームを使用し、色は「Fog」「Obsidian」「Berry」「Lavender」の4色展開。





背面のカメラレンズがフラットになったデザインで、ポケットにも引っかかることなく収まります。



Pixel 10aはアメリカでは予約受付をスタートしていて2026年3月5日に発売予定。日本でも販売予定ですが、日程は未発表となっています。

