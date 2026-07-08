2026年07月08日 11時31分 AI

Microsoftは自社AIモデルへの依存度を高めることでAIコストの削減に取り組んでいる



AIコストが上昇し続ける中、企業はコスト削減策を模索しています。その最新事例として、Microsoftによる自社AIモデルの積極導入が報じられました。



Microsoft Replaces OpenAI, Anthropic With Own AI in Some Apps - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/microsoft-replaces-openai-anthropic-with-own-ai-in-some-apps



Microsoft joins AI cost-cutting trend by relying more on its own models | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/07/microsoft-joins-ai-cost-cutting-trend-by-relying-more-on-its-own-models/





Microsoftは生成AIが普及する前のタイミングである2019年に、OpenAIに対して10億ドル(約1600億円)の投資を行いました。その後、2020年9月にはOpenAIの大規模言語モデル(LLM)であるGPT-3の独占ライセンスを取得。さらに2023年1月には、OpenAIに数十億ドル(数千億円)規模の出資を行い長期的なパートナーシップを結びました。



MicrosoftがOpenAIに対し数千億円規模の出資を行い長期的なパートナーシップを締結したことを発表 - GIGAZINE





MicrosoftはOpenAIとのパートナーシップを活用し、独自のチャットAIであるCopilotを展開するなどして、ひと足早くAI機能をユーザーに提供してきました。しかし、MicrosoftはAI開発においてOpenAIに依存している状況を脱却するべく、独自のAI研究チームの「MAIスーパーインテリジェンスチーム」を結成。



MicrosoftがAI開発におけるOpenAI依存から脱却すべく人間中心の超知能を開発する「MAIスーパーインテリジェンスチーム」の結成を発表、OpenAIとの提携見直しが契機に - GIGAZINE





その後、2026年4月にMicrosoftはOpenAIとの独占契約を解消しました。



OpenAIがMicrosoftとの独占契約を解消、Amazon BedrockからOpenAIのモデルを直接利用できるように - GIGAZINE





そして、MicrosoftはOpenAIおよびAnthropicのAIへの依存度を減らすために、自社開発のAIモデルの導入を積極的に進めていることが明らかになりました。Bloombergの報道によると、Microsoftが開発する人気ソフトウェアのExcelとWordでは、自社開発のAIモデルである「MAI」を積極的に導入し始めているそうです。これまでMicrosoftはMicrosoft 365の大部分が、OpenAIとAnthropicのAIモデルによって支えられていると宣伝していました。



MicrosoftがClaude Sonnet 4.6と同等性能な「MAI-Thinking-1」や音声クローンモデル「MAI-Voice-2」を含む7種のAIモデルを発表 - GIGAZINE





Microsoftは依然としてOpenAIやAnthropicといったサードパーティー製のAIモデルを活用していますが、自社製AIモデルであるMAIへの移行を積極的に行っているというわけです。また、Microsoftは独自のAIエージェントの開発にも力を入れており、Microsoft 365向けの常時稼働型AIエージェント「Microsoft Scout」やAIエージェント専用デバイス向けのプラットフォーム「Project Solara」などを発表しています。



MicrosoftがOpenClawベースの常時稼働型AIエージェント「Scout」を発表、ユーザーの代わりに仕事を進める「Autopilot」第1弾 - GIGAZINE





Microsoftのように自社AIモデルの活用により、AIコストの削減に取り組んでいる企業は複数あります。Amazon、Uber、Meta、アクセンチュアといった大手企業でも、同様のコスト削減策が採用されているとテクノロジーメディアのTechCrunchは報じました。

