致死的な心臓発作は「月曜日」に最も発生しやすいことが判明、その原因とは？

月曜日になると仕事や学校が始まるので、憂うつな気分になったことがある人は少なくないはず。休み明けの月曜日は心臓にとっても危険な日であることが、イギリスの研究によって判明しました。



2023年6月5日にマンチェスターで開かれたイギリス心臓血管学会で、重篤な心臓発作が月曜日に発生する確率がほかの曜日より有意に高いことが発表されました。ベルファスト・ヘルス・アンド・ソーシャルケア・トラスト(BHSCT)とアイルランド王立外科学会の医師らは、この研究のためにアイルランド島の病院に入院した1万528人の患者の記録を分析しました。



分析対象となったのは、2013~2018年の間にST上昇型心筋梗塞(STEMI)として知られる最も重度な心臓病で入院した患者です。STEMIは心臓に血液を供給する主要な冠動脈が完全に閉塞した場合に起きるもので、緊急治療を受けなければ命に関わります。





医師らがSTEMIの発生率が高い曜日を調べたところ、月曜日にSTEMIが発生する確率はほかの日より13%も高かったとのこと。また、日曜日も比較的STEMIの発生率が高めでした。



今回見つかった「ブルーマンデー効果」の正確な理由はまだわかっていませんが、主な要因として3つの危険因子が指摘されています。まず、週明けに心臓発作が起きやすいことを報告した過去の研究では、寝たり起きたりする時間や睡眠時間が変化して概日リズムが乱れることと心臓発作の危険性との間に関連があることが示唆されているとのこと。同様の現象は脳の血管が詰まったり破れたりすることで起きる脳卒中でも確認されているほか、サマータイム(夏時間)のために時間を1時間早めた翌日には心臓発作が起きやすいという報告もあります。



また、研究を主導したBHSCTの心臓専門医であるジャック・ラファン氏は、「仕事が始まることによるストレスが原因である可能性は高いです。これには、ストレスが増加すると、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが上昇し、心臓発作のリスクが高まることが関連しています」と述べて、休み明けに始まる仕事が心臓の負担になっている可能性があることを指摘しました。





3つめの要因として、週末の食生活の乱れや飲酒の影響も考えられます。過去には、大量飲酒者は非飲酒者より心臓発作のリスクが72%高いとする研究結果も報告されていることから、医療系ニュースサイトのThe Healthyは「平日は栄養をしっかりと摂取していても、週末に『ズル』をしてしまうかもしれません。確かに週末は気ままに過ごすべきなので批判はしませんが、暴飲暴食が心臓によくない結果を招くおそれがあります」と述べました。



月曜日が特に危険だからといって、ほかの日の心臓発作のリスクが低いというわけではありません。また、心臓発作のリスクが上昇する背景には複数の問題の影響があると考えられています。



このことから、イギリス心臓財団は「最も賢明なアプローチは、1週間を通して常に心臓の健康に気を配ることです。具体的には、禁煙や健康的な食生活、活動的なライフスタイル、ストレスの管理など、冠状動脈性心疾患の危険因子に対処する上で重要となる日常的な予防法が該当します」と述べて、曜日を問わず日頃から規則正しい生活習慣の重要性を呼びかけました。