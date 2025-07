「液晶」「有機EL」「量子ドット」「ブラウン管」はどうやって映像を表示しているのか？

スマートフォンやテレビなどに使われいるディスプレイには「液晶ディスプレイ」「有機EL(OLED)ディスプレイ」「量子ドット(QLED)ディスプレイ」といった種類があります。これらのディスプレイがいったいどんな仕組みで映像を描画しているのかについて、デザインエンジニアの ダン・ホリック 氏が解説しています。 How does a screen work? | MAKING SOFTWARE https://www.makingsoftware.com/chapters/how-a-screen-works ◆ブラウン管 薄型ディスプレイの登場以前は、ブラウン管が主流でした。ブラウン管は巨大な真空管の内部に電子銃を配置した構造で、蛍光面に電子ビームを照射することで画面を描画しています。

・関連記事

43インチで世界最大級・重量200kgのソニー製ブラウン管テレビが大阪のそば屋からサルベージされる - GIGAZINE



40年前のデバイスの方が現代のデバイスより応答速度が速い - GIGAZINE



20年前のブラウン管モニターが4K液晶ディスプレイより優れている部分とは? - GIGAZINE



スーパースローでブラウン管テレビの写り方を撮影するとどんなふうに見えるのか? - GIGAZINE



任天堂が1980年代に発売した光線銃ゲーム「ダックハント」のブラウン管画面をスローモーション撮影してわかる驚きの仕組みとは? - GIGAZINE



テレビの今後の行方、メーカー各社のテレビ事業縮小への回答&現状まとめ - GIGAZINE



2025年07月17日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article How do LCDs, OLEDs, quantum dots, and ca….