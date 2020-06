2020年06月02日 10時36分 モバイル

Android端末で壁紙にセットするとクラッシュする恐れのある画像が報告される



スマートフォンに関するリーク情報などで知られる@UniverseIce氏が、壁紙にセットすると端末をクラッシュさせる画像が出回っているとして注意を呼びかけています。特にSamsung端末ではクラッシュの可能性が高いとの情報があるほか、実際にPixelがクラッシュした動画を投稿しているユーザーも出ています。



問題の画像はコレ。閲覧するだけでは問題は発生しませんが、スマートフォンで画像を保存して壁紙に設定するとクラッシュする恐れがあります。



WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020



「何も起きなかった」という人がいる一方で、@seb3153氏のGoogle Pixelはひたすらロック画面が点滅を繰り返す状態に陥ってしまいました。



@UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well pic.twitter.com/HZTtogLfwB — Sebastian (@seb3153) May 31, 2020



@abdalla_moneer1氏の端末も@seb3153氏と同じ状況に。





@UniverseIce氏によると、Weiboに画像をアップしたところ色が微妙に変化し、端末をクラッシュさせる効果がなくなる一方で、Twitterへのアップロードだとオリジナルの要素がそのまま引き継がれ、端末をクラッシュさせる効果が残るのがわかったとのこと。



When I tried to upload the original image (left) to Weibo, I found that its color to change (right). At this time, the image became harmless, but when uploaded to twitter, the original image still does not change color, still harmful. So I suspect it may be related to color gamut pic.twitter.com/0A1PlUqlpv — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020



ニュースサイトのGizDevは、この問題と同様のことが2018年にWhatsAppでも発生したことを指摘しています。



Setting a Wallpaper Crashing Smartphones? Here is the Full Story

https://www.gizdev.com/setting-a-wallpaper-crashing-smartphones-here-is-the-full-story/



GizDevによれば、2018年に問題が発生した際には韓国のフォーラムのユーザーが、画像のカラープロファイルが正しくないことを発見したとのこと。今回の画像も、sRGBに変換すると、壁紙にしても端末はクラッシュしなくなりました。





原因は、オリジナルの画像を作成したGoogle Skiaが、正しく表示できないカラープロファイルを使用したことにあるとのこと。Samsung Galaxyをはじめとしたフェイルセーフ機構が組み込まれた端末では、誤ったカラープロファイルを持つ壁紙がうまく処理できないため、スリープに入ってしまう、ということだそうです。



もし誤って、問題のある画像を壁紙に設定し、端末が操作不能状態に陥ってしまった場合の対策は「セーフモードで再起動して壁紙を変更すること」で、もしそれでも問題が解決しないようであれば、工場出荷時の状態にリセットするしかないとのことです。