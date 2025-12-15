2025年12月15日 11時57分 スマホ

iOS 26で「Androidで撮影した写真を拡大表示するとなぜか真っ赤になる」というバグの報告が上がる



Androidスマートフォンで撮影した写真をiOS 26の「写真」アプリで閲覧すると、写真全体が赤くなる現象が起こっていると、Apple関連ニュースサイトの9to5Macが報じています。



Bizarre iOS 26 bug causes some Android camera photos to turn red in iPhone Photos app - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/12/14/bizarre-ios-26-bug-causes-some-android-camera-photos-to-turn-red/



オンライン掲示板サイト・Redditでは、「AndroidスマートフォンであるMotorola Razrで撮影した写真を、iOS 26.1の写真アプリでズームインすると、写真がすべて赤くなってしまいました」と報告するポストが投稿されています。投稿者によると、iPadOS 18をインストールしたiPadで同じ写真を閲覧しても赤くなることはなく、iOS 26.1をインストールしたiPhoneでのみ発生するとのこと。また、iPhoneを再起動しても治らなかったそうです。



iOS 26 bug - photo turns red when zoomed in : r/ios

https://www.reddit.com/r/ios/comments/1optavh/ios_26_bug_photo_turns_red_when_zoomed_in/





上記のポストには「Samsung S25+で撮影した写真をiPhone 17 Proで見ても同じ現象が起きています」「パートナーのAndroidで撮った写真は、ズームすると赤くなってしまいます。トリミングしようとすると白黒になってしまいます」というコメントがついています。



また、別の投稿では、以下のようにムービーで写真が赤くなる現象が公開されました。





写真アプリで、写真のサムネイル(左)をタップして拡大表示(右)すると、全体が真っ赤に染まるようなフィルターがかかってしまいます。





このムービーでは、「トリミングしようとすると白黒になる」という現象も確認できます。





サムネイルによるプレビューでは写真本来の色で表示されますが、写真をタップして拡大表示すると、赤みがかったフィルターが適用された状態で表示されます。ただし、赤くなった画像を開き、編集メニューから「元に戻す」をタップするとフィルターが外れる模様。



バグの原因はわかっていませんが、記事作成時点でわかっていることは、問題の発生する写真はすべてiPhone以外で撮影された写真であるということ。9to5Macは「写真アプリが、写真に埋め込まれたカラープロファイルを解釈する方法に問題があるのではないか」と推測しています。

