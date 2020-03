新型コロナウイルス感染拡大を受け世界最大のゲーム見本市・E3が開催中止を発表

新型コロナウイルス感染拡大を受けて「大規模イベントを自粛すべき」という声の高まりは日本だけではありません。世界最大のゲーム見本市「Electronic Entertainment Expo(E3)」が「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する懸念の高まりを受け、E3 2020を中止しました」と公式に発表しました。



E3 2020 - Everyone Plays

https://www.e3expo.com/





It’s official: E3 2020 has been canceled [Updated] | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2020/03/e3-2020-has-been-canceled/



E3は発表の中で、「健康と安全に関して弊社と業界の全ての人々(ファン・従業員・出展者・長年のパートナー)で協議した結果、2020年6月9日~6月11日に予定していたE3 2020をキャンセルという決定を下しました」「新型コロナウイルスに関する懸念の圧倒的な高まりを受け、世界情勢が予想もできなくなる中では、中止が最善の選択と我々は考えています。ファンや支持者に対して大変申し訳ありませんが、しかし、我々は現段階の情報に基づいてこの判断を下すことは、正しい選択だと信じています」とコメントしました。





同様の決定を下しているのはE3だけではありません。世界最大級の携帯電話展示会「MWC」、Facebookの年次開発者会議「F8」、Googleの大規模開発者向けイベント「I/O 2020」は開催中止を、ゲーム開発者向けイベント「GDC」は開催延期を発表していました。



ゲーム開発者向けイベント「GDC 2020」が新型コロナウイルスの影響で延期を決定 - GIGAZINE





E3は2020年度のイベントを中止しましたが、出展者と参加者に対して費用を全額払い戻すとのこと。また、「企業の発表やニュースを報じるために、オンラインイベントを開催するように検討しています」と述べています。



Microsoftのゲーム開発部門を束ねるフィル・スペンサー氏は、「今回のE3中止を契機として、『Xboxデジタルイベント』を発表することに決定しました。詳細については数週間以内に発表します」とTwitterで報告しました。



E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h