ゲーム開発者向けイベント「GDC 2020」が新型コロナウイルスの影響で延期を決定

by Official GDC GDCを主催するinforma techは、「世界中のゲーム開発業界やコミュニティのパートナーと緊密に協議した結果、2020年3月に開催されるGDC 2020を延期するという難しい決断を下しました。過去1年にわたって弊社のアドバイザリーボード、講演者、出展者、イベントパートナーとGDC 2020の準備をしてきましたが、ご招待できず本当に残念です」とコメントしています。

2020年03月02日 11時00分00秒 in メモ, ゲーム, Posted by log1i_yk

