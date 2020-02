2020年02月28日 10時25分 ネットサービス

新型コロナウイルスの懸念によりFacebookの年次開発者会議「F8」の開催が中止に



新型コロナウイルス感染症に対する懸念のため、2020年5月5日~6日にカリフォルニア州で開催される予定だったFacebookの年次開発者会議「F8」の中止が決定しました。



In light of the growing concerns around COVID-19, we’ve made the difficult decision to cancel the in-person component of F8 this year. Learn more.

https://developers.facebook.com/blog/post/2020/02/27/important-f8-2020-update/





Facebook cancels F8 developer conference due to coronavirus concerns - The Verge

https://www.theverge.com/2020/2/27/21156308/facebook-f8-developer-conference-cancelled-coronavirus-concern-covid-19



新型コロナウイルスの感染拡大が報じられる中、イベントの出展を見合わせる企業が相次ぎ、イベント自体も中止を決定しています。直近では、ソニーのPlayStationブランドは大規模ゲームイベント「PAX East」や「GDC」への出展を取りやめており、世界最大級の携帯電話展示会「MWC」は開催中止を決定しています。



新型コロナウイルスの影響で世界最大級の携帯電話展示会「MWC」が開催中止 - GIGAZINE



by Kārlis Dambrāns



このような状況の中、Facebookも2020年度の年次開発者会議「F8」の開催を見送ることに決定しました。「F8」はFacebook最大の年次イベントで、Facebookは毎年新機能などの重要な情報を「F8」の中で発表していました。



中止の発表の中で、Facebookのアプリケーションおよびプラットフォームのディレクターを務めるKonstantinos Papamiltiadis氏は「F8はFacebookにとって非常に重要なイベントで、世界中の皆さんを祝うためのお気に入りの方法の1つです。しかし、本年度は開発パートナーや従業員の健康と安全を優先する必要があります。F8をオフラインで開催する方法を模索しましたが、各国の開発者が来場を見合わせる中で開催するべきではないと判断しました」とコメント。また、開催地であるサンノゼ市に対して、チケットの売上金の一部をハイテク産業の多様化に取り組む組織に寄付することや地元の学生をF8に招待することができなくなった代わりに、本年度はサンノゼ市民にサービスを提供する組織に対して50万ドル(約5500万円)を寄付すると発表しました。





また、Facebookは「F8」自体は中止するものの、各地で開催されるイベントやビデオ、ライブストリーミングなどで情報を発信する予定だと語っています。