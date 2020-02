新型コロナウイルスの影響でPlayStationの大規模ゲームイベント「PAX East」への出展が中止に

・関連記事

「ファイナルファンタジーVII リメイク」のデータ容量が100GB超となる可能性 - GIGAZINE



「ファイナルファンタジーVIIリメイク」の新規ビジュアルが公開、新召喚獣のカーバンクルが「1950年代のB級SF映画に登場するエイリアンのよう」と海外メディアから批判も - GIGAZINE



「ファイナルファンタジーVII リメイク」発売日決定、2020年に全世界同時発売 - GIGAZINE



アクションゲームの本来の楽しさが詰まった戦国死にゲー「仁王2」の世界初試遊で落命しまくってきた - GIGAZINE



PS4でよみがえる「バイオハザード2」や「The Last of Us PartII」、「仁王2」などPlayStationの最新情報が詰まった「PlayStation E3 2018 Showcase」まとめ - GIGAZINE



2020年02月20日 09時54分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.