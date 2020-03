GoogleとMicrosoftが新型コロナウイルスの影響で「業界イベントをオンラインで実施する」と発表

新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に懸念されている中、多くのイベントやコンサートが開催の自粛やオンラインでのストリーミング配信を実施するといった対応を迫られています。GoogleとMicrosoftの2社も、予定されていた業界イベントをキャンセルし、「オンラインで参加可能なイベントに切り替える」ことを発表しました。



Googleは2020年4月6日から4月8日まで、サンフランシスコの複合展示施設であるモスコーニ・センターで、「Cloud Next」というエンタープライズ向けのイベントを開催する予定でした。Cloud NextはG Suiteやその他のクラウドコンピューティングツールに特化したイベントであり、例年多くの人々が集まるイベントとなっています。



しかし2020年3月2日、GoogleはCloud Nextの公式ホームページ上で、新型コロナウイルスに対する懸念の高まりから、Cloud Nextを「デジタルイベント」としてオンライン上で実施する方向に切り替えると発表しました。



オンラインで実施されるCloud Nextは、無料でグローバルなイベントになるとGoogleは述べています。アクセス権を付与された人々は、ライブストリーミングで基調講演を視聴できるほか、オンラインで相互学習を行ったり、Googleのチームに質問可能なセッションに参加したりできるそうです。



Googleは、サンフランシスコで行われる会議に向けてイベントチケットやホテルを用意した人々に対し、チケット代とホテル代を払い戻すことを計画しています。Cloud Nextへの参加登録を済ませていた全ての参加者には、オンライン版のCloud Nextへのアクセス権が付与されるとのことです。



また、Microsoftも2020年3月16日から3月20日の期間で実施する予定だった「MVP Summit」というMVP会員限定のイベントを、オンラインでの実施に移行することを発表しました。Microsoftは参加予定だった人々に向けて、MVP Summitをオンラインで実施するとメールで通知したとのこと。



Now I have the email that MVP Summit will be online only this year. This is of course a big disappointment, but I think we all understand the reasoning behind it and will try to make the best of the situation.



