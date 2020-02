2020年02月28日 10時54分 メモ

マスクや呼吸器を邪魔しないヒゲの形をイラスト一覧で示すとこうなる



アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は新型コロナウイルスの予防に関してマスクの着用を推奨していませんが、新型コロナウイルスが流行するにつれ、アメリカでは「マスク」の検索数が前例のないほど増加していると報じられています。そんな中で注目を集めているのが、CDCが2017年の「ヒゲ伸ばし月間」に公開した、「呼吸器を邪魔しないヒゲ・邪魔するヒゲ」のインフォグラフィック。呼吸器を顔に当てた時にヒゲが存在すると、きれいにヒゲをそった人に比べて20~1000倍の漏れが発生するとして、おしゃれにヒゲを伸ばしても漏れが発生しないヒゲの形が一覧形式で図示されています。



これが公開されているインフォグラフィック。





きれいにヒゲを沿った状態は「CLEAN SHAVEN」と書かれたイラスト。口の周りをしっかりとマスクが覆っているのがわかります。





「DUCKTAIL」「VERDI」「GARIBALDI」「BANDHOLZ」「IMPERIAL」などは毛が顔を覆っており、呼吸器と顔の間に隙間が生じます。





「ANCHOR」「BALBO」は顎のヒゲの伸ばし方によっては注意とのこと。





一方で下唇の下に少しだけヒゲを残した「SOUL PATCH」や……





上唇の上にだけヒゲを残すスタイルはOK。





ただしダリスタイルはアウトでした。





なお、アメリカのデジタルメディア企業Tegnaのレポーターを務めるJason Puckett氏は、このインフォグラフィックについて「呼吸器を邪魔するヒゲについてのアドバイスであり、CDCは新型コロナウイルスに関してヒゲについては何も言っていない(少なくともまだ)」と誤解をしないよう注意を呼びかけています。



"CDC recommends men shave their beards to protect against coronavirus."



Not exactly. It's from a 2017 blog during "no-shave November."



It's advice about which beards block respirators. The CDC has not said anything about shaving beards for this Coronavirus.(At least not yet.) pic.twitter.com/0V1VuVPonL — Jason Puckett (@JasonPuckettTV) February 26, 2020