2023年05月22日 17時00分 ウェブアプリ

習近平とくまのプーさんの比較が中国製チャットAI「Ernie」では封じられている



ネット上で「似ている」と話題にされることがある中国の国家主席・習近平氏と「くまのプーさん」について、中国製のチャットAIである「Ernie」では比較が禁止されており、実際に行うとBANされることが確認されています。



China AI Ernie Bot bans chats on Xi Jinping, Winnie the Pooh

https://nypost.com/2023/05/19/china-ai-ernie-bot-bans-chats-on-xi-jinping-winnie-the-pooh/





Why is Chinese chatbot Ernie banning users on being asked about Winnie the Pooh? - Hindustan Times

https://www.hindustantimes.com/technology/chinese-ai-chatbot-ernie-xi-jinping-and-winnie-the-pooh-censorship-101684557281486.html





禁忌を破ったのはニュースチャンネル・CNBCで放送されている「Squawk Box」。「Squawk Box」はこの話題に対して「China's Chatbots/What topics are off limit?(中国のチャットボット・どんな話題が制限されている?)」という題をつけています。



China has what it thinks is an answer to @OpenAI's #ChatGPT...just don't ask it what the relationship is between President Xi Jinping and Winnie the Pooh. @Onlyyoontv explains why: pic.twitter.com/la8mDcrt1H — Squawk Box (@SquawkCNBC)



質問のうち、「Will Xi Jinping rule China for life?(習近平主席は一生中国を支配するのか?)」「習主席的対美政策如何?(習主席の対米政策はどうか?)」には回答が得られませんでした。





また、「Where did Covid-19 originate from?(COVID-19はどこで生まれたのか?)」には「専門家の意見としては、動物を扱う市場やその他の場所から広がった可能性がある」と回答。同じ内容を中国語で「新冠病毒源自何处?」と聞くと答えは出ませんでした。



「How do you the Ernie bot compare to ChatGPT?(ErnieはChatGPTと比べてどうですか?)」というチャットAI自身についての質問では、「Ernieは質問への回答や対話生成などの特定のタスクに適しており、ChatGPTは自然言語を理解して生成する機能がより一般的です」との回答。





そして、「What is the relationship between President Xi Jinping and Winnie the Pooh?(習近平主席とくまのプーさんの関係は?)」と聞くと「user has been banned(ユーザーはBANされました)」と赤文字が表示されました。ほかにも中国ではギリギリっぽい質問がありましたが、アウトなのはこの話題だったようです。





なお、この件についてErnieの開発元であるBaiduからコメントは出されていません。