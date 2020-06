延期していたPS5のローンチタイトルお披露目イベントが6月12日開催で決定

白人警官による黒人男性ジョージ・フロイド氏への暴行殺害事件に端を発した人種差別撤廃を訴える抗議デモを鑑み延期が発表されていたプレイステーション 5(PS5)のローンチタイトル発表イベントの開催日時が、日本時間の2020年6月12日(金)5時からとなることが発表されました。



日本時間6月12日(金) 午前5時スタート:PlayStation®5が実現する未来のゲーム体験 – PlayStation.Blog

https://blog.ja.playstation.com/2020/05/30/20200530-ps5/



UPDATED TIME: This Thursday, See the Future of Gaming on PS5 – PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2020/06/08/updated-time-this-thursday-see-the-future-of-gaming-on-ps5/



6月12日(金)5時から約1時間にわたって放送されるPS5のローンチタイトル発表イベントは、事前に収録した映像が1080p・30fpsで配信されることとなります。ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のジム・ライアンCEOは「準備に携わっているスタッフや、多くの開発会社の皆さまが自宅から対応をしてくださっており、制作準備の観点から今回このような形をとらせていただきました。ご紹介するゲームタイトルを4K対応テレビにて実際にPS5でプレイしていただくと、さらに美しい映像でご体験いただけます」と述べています。





加えて、ライアンCEOは「本映像はオーディオにもこだわっていますので、可能であればスマートフォンやPCスピーカーよりも、ヘッドフォンなどをご使用いただくと音声もより一層お楽しみいただけます」とも説明しています。これはPS5が採用している次世代オーディオ技術の「Tempest 3Dオーディオ技術」を視聴者が疑似体験できるようにするためと思われます。



なお、放送時間は1時間強、配信プラットフォームはYouTubeおよびTwitchが予定されています。





一方で、PS5と同じく年末商戦での発売が予定されているXbox Series Xですが、開発元のMicrosoftでゼネラルマネージャーを務めるAaron Greenberg氏はXbox関連イベントを7月に開催することを明かしました。



We have not pushed anything back, our plan remains to have our next digital show in July and teams are working hard on that. https://t.co/e09NcRpVcC