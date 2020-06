GTAシリーズやレッド・デッドシリーズのロックスターがジョージ・フロイド追悼のために人気ゲームサーバーを一時的にシャットダウン

2020年5月25日に黒人のジョージ・フロイド氏が白人警官に殺害された事件を発端に、アメリカ全土で人種差別に抗議するデモが広がっています。デモの影響からGoogleはAndroid 11ベータ版のリリースを延期し、ソニーはPS5のローンチタイトルを発表するイベントを延期していますが、グランド・セフト・オートシリーズなどで知られるロックスター・ゲームスは人気ゲームのサーバーを一時的にシャットダウンし、フロイド氏を追悼することを発表しました。



GTA Online, Red Dead Online servers go offline to honor George Floyd - Polygon

https://www.polygon.com/2020/6/4/21280473/gta-red-dead-online-nba-2k-servers-offline-george-floyd-black-lives-matter-rockstar



アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスで起きたジョージ・フロイド氏殺害事件以降、アメリカ全土で黒人に対する人種差別と警察による残虐な行為に対する抗議活動が広まっており、多くの企業がこの活動への支持を示しています。ゲーム業界ではソニーがPS5関連イベントの開催を延期し、任天堂のアメリカ法人であるNintendo of Americaも黒人コミュニティのサポートを表明しています。





そして新たにロックスター・ゲームス、2K Games、テイクツー・インタラクティブの3社が、2020年6月4日14時(日本時間で5日3時)からGTAオンラインやレッド・デッド・リデンプション 2のオンラインモードであるレッド・デッド・オンライン、NBA 2Kといったゲームのサーバーをジョージ・フロイド氏追悼のために2時間シャットダウンすると発表しました。



ロックスター・ゲームスは今回のサーバーシャットダウンは黒人に対する人種差別撤廃を訴えるブラック・ライヴズ・マター(BLM)の一環であると説明しています。ロックスター・ゲームスによるBLMの一環としてサーバーをシャットダウンすることを伝えるツイートは、記事作成時点で1万回以上リツイートされており、8000件以上のリプライを集めています。リプライの中には「ちょっと待てよ、麻薬の売買や警察による銃撃など暴力を引き起こしまくるGTAシリーズのメーカーがジョージ・フロイドの死を追悼だって?」「止めてほしいのは人種差別のほうだ」といったコメントが寄せられていました。



Black Lives Matter. To honor the legacy of George Floyd, today, 6/4/20, from 2:00-4:00 p.m. ET, we will be shutting down access to our online games, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online.



さらに、ロックスター・ゲームスは「ここで挙げられている組織を通じ、アメリカで起きている人種差別に苦しめられてきた家族や黒人所有の企業、抗議デモに参加する人々や団体を支援し、人種差別の犠牲担ってきた人々を称える運動に多くの人が参加することを祈ります」ともツイートしました。



Following the memorial, we hope you will join us in further honoring the many victims of America's racial injustices by supporting their families, black-owned businesses, those marching on the streets, and coalitions through the organizations listed here: https://t.co/yIQu2R1pJb