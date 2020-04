「プレイステーション 5(PS5)」の新コントローラー「DualSense」の写真＆新機能が公開

PlayStationブランドを運営するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)でシニアバイスプレジデントを務める西野秀明氏が、 PlayStation公式ブログ の中で次世代家庭用据置ゲーム機「 プレイステーション 5 (PS5)」の専用ワイヤレスコントローラーとなる「 DualSense 」の写真を公開しました。 PlayStation®5用 新ワイヤレスコントローラーDualSense™公開 | PlayStation.Blog https://www.jp.playstation.com/blog/detail/9498/20200408-ps5.html Introducing DualSense, the New Wireless Game Controller for PlayStation 5 ? PlayStation.Blog https://blog.us.playstation.com/2020/04/07/introducing-dualsense-the-new-wireless-game-controller-for-playstation-5/ 2020年の年末商戦期に発売される予定のPS5ですが、その専用ワイヤレスコントローラーとなるのが「DualSense」です。初代PlayStationから続いてきた○×△□のボタンは健在ですが、コントローラーのデザインはこれまでよりも大幅に変更され、より丸みを帯びた形となっています。

2020年04月08日 10時13分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

