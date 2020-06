2020年06月02日 08時00分 メモ

極端な抗議行動は支持者を増やすのではなくむしろ減らしてしまうという調査結果

by Phil Roeder



政治や社会問題への抗議としてデモ活動などが行われることがありますが、時には活動が過激化し、道路をふさいだり建物を占拠したり、ひどい時は暴動に発展したりすることもあります。活動を広く世に知らしめて支持者を増やすために過激な行動に走るケースもありますが、アメリカの研究チームが発表した論文では、「極端な抗議行動は支持者を増やすのではなく、むしろ減らしてしまう」という結果が示されています。



The activist’s dilemma: Extreme protest actions reduce popular support for social movements. - PsycNET

https://psycnet.apa.org/record/2020-02398-001



New psychology research finds extreme protest actions reduce popular support for social movements

https://www.psypost.org/2020/05/new-psychology-research-finds-extreme-protest-actions-reduce-popular-support-for-social-movements-56906





論文の著者であるトロント大学のマシュー・ファインバーグ准教授は、「私は社会の変化と進歩に関心があり、社会運動の戦略が世論に影響を与える上で最も効果があるのかどうかに興味を持っていました」と、研究の動機について述べています。



研究チームは合計で3399人の被験者を対象に、「動物の権利保護」「反ドナルド・トランプ大統領」「中絶の禁止」「黒人への不平等な扱い」といった社会の幅広い進歩的・保守的問題に関して、主張を支持する人々の抗議行動が被験者の意識にどのような影響を与えたのかについて調査しました。研究チームによると、「扇動的な言葉の使用」「道路の封鎖」「破壊行為」など、抗議行動が極端になるほど被験者は政治的主張への支持を低下させることがわかったとのこと。



主張に対する支持の低下は、被験者が実験前にその社会運動について政治的・社会的に共感していた場合でも確認され、極端な抗議運動が支持者を増やすどころか減らしてしまうことが判明したそうです。「私たちは極端な反トランプ運動によって、人々が運動を嫌って支持を得られなくなるだけでなく、よりトランプを支持するようになることを発見しました。これはまるで反発のようでした」と、ファインバーグ准教授は述べています。



by Jeanne Menjoulet



過激な抗議活動が人々の支持を得られない理由について、研究チームは「過激な抗議活動が不道徳なものと見なされている」ことが原因だと突き止めました。政治的な活動が過激になるにつれて人々はその活動が不道徳なものであると感じ、主張への共感や一体感が持てなくなり、結果的に支持できなくなってしまうとのこと。



今回の研究結果は、「非暴力的なキャンペーンが暴力的なキャンペーンより大規模な政治変革に成功している」ことを発見した、1945年~2014年にかけて世界中で発生した大規模な抗議活動について分析した調査結果とも一致しています。「社会運動は困難なジレンマに直面しています。極端な抗議活動は活動の内容を広め、問題についての認識を高める上で非常に有用な方法です。これらの行動はニュースメディアに取り上げられ、ソーシャルメディアで拡散されます。その一方で、人々は一般的に、極端な抗議活動に対し否定的な反応を示します」と、ファインバーグ准教授は述べています。



ファインバーグ准教授は、「社会的運動を元から支持する傾向にあった人々が、運動が極端な抗議活動に発展しているのを目撃した後、支持を低下させることさえありました。最大の問題は、社会的運動がこのジレンマをいかに上手く乗り越えられるかどうかです。明らかに彼らはメッセージを伝えたいと思っていますが、同時に潜在的な支持者を失いたくないと思っています」と述べ、抗議活動を上手く扱うことが大きな課題だと指摘しました。



もちろん、必ずしも極端な抗議活動が支持者の拡大を目的としているわけではなく、現状に憤慨した活動家やどうせ変革など不可能だと感じた人々が、長期的影響を考慮せずに自己表現や憂さ晴らしで極端な行動に走ることもあります。また、グループ内の少数派が、大勢派の意見を無視して勝手に行動を起こすこともあると、ファインバーグ准教授は補足しています。