新型コロナウイルスのパンデミック中に「観葉植物ブーム」が発生したのはなぜなのか？

・関連記事

観葉植物で室内の汚染物質を除去するにはどの程度の数を置けばいいのか? - GIGAZINE



観葉植物の一部を切り取って持っていく窃盗犯が増加、一体なぜなのか? - GIGAZINE



職場に観葉植物を置くだけで幸福度と生産性がアップ - GIGAZINE



ウサギの遺伝子を組み込んだ遺伝子組み換え植物が空気中の有害物質を除去すると判明 - GIGAZINE



緑の少ない場所で育った子どもは精神疾患のリスクが55%も高い - GIGAZINE



2020年11月07日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.