2023年06月03日 09時00分 サイエンス

メンタルヘルスを改善させるにはどんな観葉植物を選ぶべきなのか?



世界保健機関(WHO)は世界中の成人の約5%がうつ病に苦しんでいると推定しており、ストレス・うつ病・不安障害などのメンタルヘルスの問題は深刻です。そこで、イギリス・レディング大学の博士研究員であるジェニー・バーガー氏は、「どのような観葉植物が最もメンタルヘルスの改善に役立つのか」を調べる研究を行いました。



The appearance of indoor plants and their effect on people's perceptions of indoor air quality and subjective well-being - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109151





Owning houseplants can boost your mental health – here's how to pick the right one

https://theconversation.com/owning-houseplants-can-boost-your-mental-health-heres-how-to-pick-the-right-one-202197



うつ病や不安障害といったメンタルヘルスの問題は、2021~22年にかけてイギリスで発生した労働者の欠勤理由の約22%を占めていたという報告もあるため、メンタルヘルスを改善するわずかな試みでさえ、個人の生活の質や経済に重大なメリットをもたらす可能性があると考えられます。



メンタルヘルスを向上させる方法の1つに「自然と触れ合う」というものがありますが、日々仕事や生活に追われる現代人が自然豊かな場所まで足を伸ばすのは困難です。そこで一部の人々は、部屋や職場に観葉植物を配置することで少しでも植物を感じ、メンタルヘルスを改善させようと試みています。実際、観葉植物がストレスを軽減させたり血圧を低下させたりするという研究結果や、職場に観葉植物を置くと幸福度や生産性がアップするという研究結果もあります。



職場に観葉植物を置くだけで幸福度と生産性がアップ - GIGAZINE





観葉植物がメンタルヘルスの改善に役立つ可能性があるとしても、候補となる植物は非常に多種多様であるため、「どんな観葉植物を選べばいいのか?」と考えて迷ってしまう人も多いはず。そこでバーガー氏らの研究チームは、250人の被験者を対象にしたオンラインアンケートを実施して、どんな観葉植物が最もメンタルヘルスに良いのかを調査しました。



被験者は12枚の観葉植物の組み合わせを見て、好きな植物と嫌いな植物に加え、それぞれの植物の外見にどのような感想を抱いたか、幸福度や空気の質と関連しているかどうかを回答しました。研究に含まれた植物の種類はベンジャミンゴムノキ、サンセベリア、サボテン、マランタ・レウコネウラ、シマオオタニワタリ、ゴールデン・ポトス、ベニフクリンセンネンボク、ヤシの8種類で、健康なものも不健康なものもあったとのこと。いずれもイギリスの家庭やオフィスで一般的に見られる観葉植物です。



by Jenny Berger



被験者は全体的に、緑色の部分が多くて健康的な植物について「幸福度を高める」と評価する傾向があったほか、特にゴールデンポトス、ベンジャミンゴムノキ、ヤシは最高の幸福度をもたらすと信じていました。また、これらの肯定的な評価は植物が健康的であるほど高まり、不健康な植物では評価が低かったとのこと。



バーガー氏は、「私たちの研究結果では、緑豊かな葉を持ち、葉の面積が大きく、樹冠が密集している植物が人々のウェルビーイングを最も高める可能性があることがわかりました。また、これらの植物は空気の質にも大きな効果をもたらすと考えられています。そこで、植物の美しさを保つために、サンセベリア、ザミオクルカス、ポトス、オリヅルランなど、手入れが簡単な植物の購入を検討しましょう。これらの植物はさまざまな環境に適応でき、水やりもほとんど必要ありません」と述べています。



また、過去の研究では湾曲した物体が人間の前向きな感情を引き出すことがわかっており、今回の研究では観葉植物の形状にもこれが当てはまることが示されました。ベンジャミンゴムノキやポトスなどの丸い葉を持つ植物や、頂点部が穏やかなアーチ状になっているヤシなどは、被験者からより美しくリラックスできるという評価を得たと研究チームは述べています。一方、サボテンやベニフクリンセンネンボクといった、葉の先が鋭くとがった植物はあまり好まれませんでした。



もちろん、どの植物を部屋に置くのが一番いいのかについては、個人の好みや目的によって異なります。しかし、メンタルヘルスにメリットをもたらしたいと考えており、特定の植物を育てたいという欲求がない場合、外観に従って選ぶことは重要かもしれません。バーガー氏は、「見た目の美しさ、面白さ、美しさ、そして植物の健康状態が重要です。植物を健康に保つことは気分の向上につながるので、スペースに合った手入れが簡単な植物を選びましょう」と述べました。