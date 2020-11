2020年11月07日 14時41分 ゲーム

PS5の専用コントローラー「DualSense」はPS4では使用不可なもののPS3では使用可能



PlayStation 5(PS5)の専用コントローラーである「DualSense」は、PS4では使用できないものの、AndroidやPCでは使えることが明らかになっています。そして新たに、DualSenseはPS3でも使えることが判明しました。



PS5’s DualSense controller works with PS3, but not PS4 | VGC

2020年11月12日に発売されるPS5ですが、発売前にメディアやYouTuberなどがPS5の実機レビューを行っています。その中で、DualSenseはPS4で使用することはできないものの、AndroidやPCと接続して使えることが明らかになっていました。



アメリカでは2020年11月第1週の週末から、PS5の発売に先駆けてDualSenseなどのPS5向けアクセサリーが発売されています。そのため、複数の一般ユーザーがPS5発売前の段階でDualSenseをゲットすることに成功。さっそくDualSenseを入手したユーザーの1人であるYouTuberのMidnightManさんが、DualSenseをPS3に接続することに成功しています。



DualSenseをPS3と接続している様子は、以下のムービーの6分37秒あたりで確認可能です。MidnightManさんはPS3とDualSenseをUSBケーブルで接続することで、ホーム画面の操作に成功しています。



Making the PS5 DualSense Controller Work on PS4 - YouTube





MidnightManさんと同じ方法でPS3とDualSenseを接続することに成功したと報告している人がゲームフォーラムのResetEraにもいます。なお、同氏の報告によるとコントローラー中央にあるPlayStationボタン以外は問題なく使用可能だそうです。



DualSenseがPS3で使用できる理由について、ゲームメディアのVGCは「PS3が一般的なBluetoothコントローラーと互換性を持っているためだと推測できる」と記しています。



また、DualSenseはNintendo Switchに接続して使用することもできる模様。



Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020



なお、PS5ではPS4のコントローラーであるDUALSHOCK 4が使用できないことも明らかになっています。一方で、PS4向けにリリースされている周辺機器の多くがPS5で使用可能であることもアナウンスされています。



