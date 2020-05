新型コロナウイルスによりオンラインショッピング需要が爆増、ブラックフライデー以上の取引を記録

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに伴い、人々は実店舗ではなくオンラインショッピングサイトでさまざまな製品を購入するようになっています。そんな中、メーカー向けに消費者行動に関するデータを提供している PriceSpider が、ブログ記事で「新型コロナウイルスの影響でオンラインショッピング需要が大幅に増加し、取引件数がブラックフライデーを超えた」と報告しました。 Online Pandemic Platform Transactions Are Officially Bigger Than Black Friday - PriceSpider https://www.pricespider.com/pandemic-shopping-black-friday-sales/ アメリカでは 感謝祭 の翌日に当たる金曜日を ブラックフライデー と呼んでおり、クリスマスセールの前哨戦と感謝祭プレゼントの売れ残り一掃セールを兼ねて、小売店などで大規模な安売りが展開されます。そのため、アメリカの小売業界では1年で最も売上を見込める日とされているとのこと。 以下の記事を読むと、ブラックフライデーの商戦がいかに大規模なものなのかがよくわかります。 すさまじい規模と勢いで人がお店に押し寄せる「ブラックフライデー」のカオスな様子を映したムービー - GIGAZINE

2020年05月15日 15時01分00秒

