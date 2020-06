若い時に不景気だと40年以上にわたって「人生の幸福度」に悪影響が及ぶとの指摘

不景気は幅広い職種の人々に影響を与え、賃金の減少や失業といったさまざまな問題を引き起こします。中でも不景気の影響を受けやすいのが若者世代だそうで、オーストラリアのメルボルン大学で上級講師を務める ジェニー・チェスターズ 氏は、「若い時に不景気だった人々は40年以上が経過しても人生の幸福度が低いままになってしまう」と指摘しています。 Recessions scar young people their entire lives, even into retirement https://theconversation.com/recessions-scar-young-people-their-entire-lives-even-into-retirement-137236

2020年06月06日

