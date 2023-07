2023年07月26日 23時00分 ネットサービス

偽レビューが最も多い製品カテゴリは「イヤホン」



Amazonなどのオンライン通販サイトに投稿されたレビューの信頼度を表示することで、サクラにだまされることを防ぐアドオン「Fakespot」で過去に集計されたデータから、どのカテゴリの製品に偽レビューが多いのかが明らかになっています。



Fakespot shares the back-to-school products you should be extra careful buying this season

https://blog.mozilla.org/en/mozilla/news/fakespot-shares-the-back-to-school-products-you-should-be-extra-careful-buying-this-season/





FakespotはAIテクノロジーを用いて、レビューを分析してAからFまでのグレードに分類しています。AやBならレビューは信頼できますが、Cは信頼できるレビューと信頼できないレビューが混在し、D以下だと信頼に足りないレビューであることを示します。



これまでに数百万件のレビューと販売者を分析してきたFakespotが、2023年1月~6月のAmazonレビューを分析した結果、レビューが信頼できると考えられるカテゴリーのトップは「モニター」で、信頼できるレビューの割合は78%でした。



このほか、「スマートフォンケース」「バッテリー」「水筒」「スポーツ&アウトドア」「PCアクセサリー(延長コード・USBケーブル・モニター除く)」までは、信頼できるレビューが6割を超えていたとのこと。





一方で、信頼できないレビューが多かったのは「バックパック」「スマートフォン」「スマートウォッチ」「スニーカー」「充電器」「イヤホン」でした。





イヤホンは人気が高く競争の激しいカテゴリーで、Fakespotは「注目を集めるために販売者が偽レビューを使用することに不思議はない」と述べています。信頼できないレビューの割合は63%に上ったとのことです。