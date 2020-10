2020年10月08日 19時00分 レビュー

さまざまなカテゴリから「最も耐久性の高い製品」を発見できる「Buy For Life」



何かしらの製品を購入する際、ユーザーはその「性能」や「価格」など、さまざまな要素を参考に購入するべきか否かを判断します。そんな製品購入時の判断基準のひとつとなるのが、どれだけ頑丈で長く使えるかを示す「耐久性」です。そこで、特に耐久性の高い製品だけをリストアップしたウェブサイト「Buy For Life」が登場しています。製品の詳細が記されたウェブサイトや、購入者によるレビューを読むだけでは耐久性が高い製品を見つけ出すのにあまりに長い時間がかかるということで作られたのがBuy For Lifeで、公平性を期すために広告主や企業からの資金提供は受けていないそうです。



Buy For Life | Find durable and sustainable products that are made to last

https://www.buyforlifeproducts.com/



Buy For Lifeで耐久性の高い製品を探したい場合は、以下のページにアクセスすればOK。記事作成時点でリストアップされている製品の数は43個。



Buy For Life | Find durable and sustainable products that are made to last





画面左にあるメニューからさまざまなフィルターを設定可能。





例えばメニュー最上部にある「Products」と「Brands」は、「Products」を選択すると製品別で、「Brands」を選択するとブランド別で耐久度の高い製品を表示することができます。なお、この画面でブランド名の横に表示されている数字(Klean Kanteenの場合、3)は、Buy For Lifeがチェックしたレビューの数を示しています。





「Add a product」をクリックすると、新しく製品を追加することが可能。「Clear Filters」をクリックすると、選択したフィルターを削除できます。そして「Browse categories」をクリックすると、衣類・旅行・道具・キッチン・電化製品・家具・オーディオ製品といった製品カテゴリを選択可能。





「MADE IN」をクリックすると、生産国別に製品を検索することができます。





「SHIPPING」では配送対応エリア別に製品を絞ることが可能で、「WARRANTY」にある「Lifetime」をクリックすると永久保証がついた製品を表示することが可能。「SORTING」では、「Newest(新しい)」「Alphabetically(アルファベット)」「Best Score(スコア)」順に製品を並び替えることができます。





日本でも馴染みのあるブランドの製品が複数リストアップされており、例えば日本の象印の480mlステンレスマグボトルや……





レッド・ウィングのアイアンレンジ





パタゴニアのナノエア製品





ル・クルーゼのシグニチャーモデル





レザーマンのマルチツール「WAVE PLUS」





ビクトリノックスのスーパーティンカーなどが挙げられています。





その他、ブランド別でチェックすると記事作成時点では製品はピックアップされていないものの、ハーマンミラーを「最も耐久性が高く健康的なオフィスチェアブランド」、Zippoを「世界で最も有名な防風ライター」と評して「最も耐久性の高いブランド」としています。