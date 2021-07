2021年07月18日 21時30分 ソフトウェア

AmazonがAppleに「偽レビュー検出アプリ」の削除を求め実際に削除される



Amazonでは商品の評価を上げるために偽レビューを投稿する行為が横行しており、公正な競争を妨げているとして大きな問題になっています。そんな中、偽レビューを検出するサービスを提供しているFakespotのiOS版アプリがApp Storeから削除されたことが話題になっています。



Apple removes Fakespot from App Store after Amazon complains

https://www.cnbc.com/2021/07/16/apple-removes-fakespot-from-app-store-after-amazon-complains.html



Amazon just got Fakespot booted off Apple’s iOS App Store - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/16/22580611/fakespot-ios-app-apple-amazon-fake-reviews



Amazonでは、金銭を受け取ったユーザーが商品に関する好意的なレビューを投稿する行為が相次いでおり、2021年6月にはこういった偽レビューによる商品評価の水増しを行っていたと見られるスマートフォン用アクセサリーメーカの製品が一斉に削除されるなど、Amazonは偽レビューへの取り締まりを強化しています。一方で2021年5月には、中国のサーバーから発見されたデータベースから20万件以上のメールアドレスを保有する偽レビュー組織の存在も明らかになっており、偽レビュー市場の規模の大きさが話題になっています。



Amazonの偽レビュー組織が20万件以上の個人情報を含むデータベース漏えいで明らかに - GIGAZINE





今回App Storeからアプリを削除されたFakespotは、Amazonの偽レビューを検出してユーザーに通知するサービスをFirefox・Google Chrome向けのアドオンやAndroid・iOS向けのアプリとして提供する企業です。Fakespotの偽レビュー検出能力は専門家からも「疑わしいレビューを削除してくれる」として高い評価を得ています。





しかし、2021年7月に、FakespotのiOS版アプリが「ガイドラインに違反している」としてApp Storeから削除されました。Appleによると、2021年6月8日にAmazonから「Fakespotのアプリは『サードパーティーのサービスを使用する場合、そのサービスの許可を得る必要がある』とするApp Store Reviewガイドラインに違反している」という通知を受け取ったとのこと。Appleはこの通知をFakespotに伝達し、その後2021年6月29日に再びFakespotに対応を求めた上で2021年7月にFakespotのアプリをApp Storeから削除しました。





Amazonは、「Fakespotは、Amazonのウェブサイトにコードを挿入し、メールアドレス・住所・クレジットカード情報・ブラウザの履歴などの個人情報を危険にさらしています」「Fakespotのアプリは、販売者と販売製品に関する誤解を招く情報をユーザーに提供し、販売者のビジネスに損害をもたらしています。加えて、セキュリティ上のリスクも生み出しています。私たちは、Appleがガイドラインに従ってアプリを削除したことに感謝します」と述べています。



この削除対応に対して、Fakespotのサウド・カリファCEOはユーザーの個人情報を一部収集していることを認めた上で「Amazonを含む多くの企業が、アプリやウェブサイトを利用してユーザーの個人情報を収集し、ユーザーを追跡しています」「私たちはユーザーの情報を盗むことはありません」と述べ、Fakespotの個人情報収集はアプリ業界で一般的に行われている行為だと主張しています。



また、テクノロジー関連メディアのThe Vergeによると、AmazonはApp Storeで「Fakespot」という単語を検索した際にAmazonのアプリが検索上位に来るような広告枠を購入していたとのこと。カリファCEOは「Amazonは、自社の問題点を明らかにしてしまうFakespotのような小規模企業をいじめようとしています」と述べ、Amazonの行為を非難しています。





なお、記事作成時点ではFakespotのiOS版アプリはダウンロード不可のままですが、Android版アプリは入手可能な状態が続いています。



Fakespot - Analyze Fake Reviews - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fakespot.fakespot