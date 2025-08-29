2025年08月29日 07時00分 ネットサービス

PayPalが数千億円を銀行から受け取れない事態が生じていたことが判明、セキュリティ上の問題が発生か



決済サービスのPayPalに対するドイツの銀行からの支払いが停止され、数十億ユーロ(数千億円)もの資金が銀行に保留されていたことが報じられています。



Paypal-Sicherheitsproblem: Deutsche Banken stoppen Zahlungen in Milliardenhöhe - Wirtschaft - SZ.de

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/paypal-sicherheitsprobleme-banken-milliarden-zahlungen-li.3303912



Paypal: German banks apparently blocked payments of billions of euros | heise online

https://www.heise.de/en/news/Paypal-German-banks-apparently-blocked-payments-of-billions-of-euros-10622936.html



南ドイツ新聞の報道によると、2025年8月中旬にPayPalのセキュリティ機能が機能不全に陥り、不正な支払いのチェックが不可能になったとのこと。PayPalはセキュリティ機能が停止したあともサービスを継続しており、その間に行われた不正な試みがチェックをすり抜けていた可能性があります。





PayPalで問題が発生したあと、ドイツの一部の銀行がPayPalを介してリクエストされた不正な取引を検出しました。これを受けて、一部の銀行がPayPalに対するすべての支払いを停止しました。支払いを停止した銀行には「バイエルン州立銀行」「ヘッセン州立銀行」「DZ銀行」などが含まれており、影響額は数千億円に達すると見られています。



PayPalではユーザーの口座残高が不足している際に警告を送信してますが、銀行からの送金が停止された際にもシステムが「ユーザーの口座残高が不足している」と判断し、ユーザーに対して以下のような警告が届いたそうです。





PayPalの広報担当者はドイツメディアのheise onlineに対して「セキュリティシステムが技術的に利用不可能になっていたが、すべて順調に回復した」と述べたとのこと。しかし、ドイツ国内ではPayPalでの支払いが失敗するという問題が引き続き報告されているそうです。

