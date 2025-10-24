2025年10月24日 12時10分 ハードウェア

GoogleとAnthropicがクラウドパートナーシップを正式発表、100万台以上のTPUの利用拡大でコンピューティング能力増大



先日のうわさの通り、GoogleとAnthropicがクラウド分野でのパートナーシップ締結を正式に発表しました。これによりAnthropicは100万台以上のTPUを含むGoogle Cloudの使用を拡大し、コンピューティングリソースを劇的に増加させることになるとのこと。2026年には1GWをはるかに超える能力が提供される見込みとなっています。



Anthropicは30万を超える顧客にサービスを提供していて、そのうち、経常収益が10万ドル(約1500万円)以上という大規模顧客がこの1年間で7倍近く増加したとのこと。今回のGoogleとのパートナーシップ締結による能力拡張は、顧客の需要に応えるのに役立つものだとみられます。





Anthropicのクリシュナ・ラオCFOは「AnthropicとGoogleは長年にわたりパートナーシップを築いており、今回の最新の拡張によって、AIのフロンティアを定義するために必要なコンピューティング能力の継続的拡大が可能になります。フォーチュン500企業からAIネイティブのスタートアップまで、当社の顧客は最も重要な業務でClaudeを頼りにしています。今回拡張された能力により、需要の急激な増加に対応しつつ、当社のモデルを業界の最先端として維持することを保証します」と語りました。



Google Cloudのトーマス・クリアンCEOは「AnthropicがTPUの利用を大幅に拡大する決断を下した背景には、同社のチームが数年にわたりTPUで実感してきた優れたコストパフォーマンスと効率性があります。当社は第7世代TPU『Ironwood』を含む、成熟したAIアクセラレータ製品群を基盤に、TPUのさらなる効率化と能力拡大に向けた革新を継続しています」と述べています。



Anthropicは、GoogleのTPU、AmazonのTrainium、NVIDIAのGPUの3つのチッププラットフォームを効率的に活用する多様化したアプローチに焦点を当てており、マルチプラットフォーム戦略により、業界全体での強力なパートナーシップを維持しつつ、Claudeの機能向上を継続的に推進することが可能になると述べました。



なお、AnthropicはAmazonとの提携により、複数のデータセンターにまたがる、数十万個のAIチップを要する大規模コンピューティングクラスター「Project Rainier」の共同開発を進めています。



