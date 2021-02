2021年02月05日 12時15分 ネットサービス

TwitterがGoogle Cloudプラットフォームと戦略的パートナーシップを拡大する複数年契約に署名



Googleが2021年2月4日に、Google Cloudを通じた戦略的パートナーシップの拡大に関する複数年契約をTwitterと締結したと発表しました。この契約はTwitterが自社で行っていたツイートの分析や機械学習のワークロードをGoogle Cloudプラットフォームに移行するもので、Twitterはさらに高速なデータ処理を行えるようになるとのことです。



Twitter Expands Strategic Partnership with Google Cloud to Improve Data Insights and Enhance Productivity

https://www.prnewswire.com/news-releases/twitter-expands-strategic-partnership-with-google-cloud-to-improve-data-insights-and-enhance-productivity-301222704.html



How Google Cloud training and certifications is helping Twitter leaders and employees | Google Cloud Blog

https://cloud.google.com/blog/topics/training-certifications/how-google-cloud-training-and-certifications-is-helping-twitter



Twitter signs multi-year deal with Google Cloud | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/twitter-signs-multi-year-deal-with-google-cloud/



Twitterによれば、ツイートに対する「いいね」やリツイートのデータからは「ユーザーがTwitterをどのように使っているか」や「ユーザーがどのような種類のコンテンツを好むのか」が読み取れるとのこと。Twitterのデータプラットフォームは膨大なツイートのデータを処理するために数兆のイベントを取り込み、数百ペタバイトのデータを処理し、多数のクラスターで数万のジョブを実行していました。



Twitterは、これらのオフライン分析、データ処理、機械学習のワークロードをBigQuery・Dataflow・CloudBigtableなど、Google Cloudが提供するツールを使って行うため、Google Cloudプラットフォームに移行する契約を交わしました。Twitterは「Google Cloudとの契約は、Twitterの拡張と成長が続くにつれて、データ分析と製品開発が加速することを意味します」と述べています。





Google CloudのThomas LurianCEOは「ストレージからアナリティクス、AIまで、ひとまとまりのデータすべてをお客様が管理できるようにすることは、Google Cloudを差別化する大事な要素の1つです。Google Cloudの長年にわたる成長を見るのは驚くべきことであり、Twitterと提携して未来に向けてイノベーションを起こし、毎日Twitterを利用している人々に最高の体験を提供できることに興奮しています」とコメントしています。





TwitterのCTO(最高技術責任者)であるParag Agrawal氏は「Google Cloudとの最初のパートナーシップは成功し、Twitterのエンジニアチームの生産性を高めることができました。Googleとのパートナーシップを維持し、Googleのテクノロジーを構築することで、Twitterはデータからより多くのことを学び、よりすばやく行動し、Twitterを毎日利用しているユーザーにより関連性の高いコンテンツを提供できるようになります」と語りました。



なお、TwitterがGoogle Cloudプラットフォームと契約するのは今回が初めてではなく、2018年にTwitterで運営している大規模なHadoopクラスターとコールドストレージがGoogle Cloudプラットフォームに移行しています。