2020年12月16日 11時08分 乗り物

「完全無人の自動運転トラック」での配達をウォルマートが2021年からスタート



世界最大のスーパーマーケットチェーンであるウォルマートが、2021年から完全無人の自動運転トラックでの配達を計画していると報じられています。すでにトラックの完全自律走行はテスト済みで、アメリカ・アーカンソー州から順次配達サービスを開始するとのことです。



ウォルマートは、自動運転デリバリーネットワークを提供するスタートアップのGatikと提携を組んでおり、自動運転を可能にするセンサーとソフトウェアを搭載した温度管理輸送トラックを開発していました。2019年7月からは、地元当局の許可を受けた上で、ウォルマートのメイン倉庫からアーカンソー州ベントンビル市周辺店舗まで、2マイル(約3.2km)のルートを通ってオンライン通販の在庫商品を配達するサービスを正式に展開しています。



2019年に始まったサービスで使われるトラックは、安全運転を補助するために必ず人間のドライバーも乗っており、完全自律型の自動運転トラックではありませんでした。しかし2021年からは、補助ドライバー抜きの「完全に無人の自動運転トラック」による配達を行うと、ウォルマートは宣言しています。



完全自律型の自動運転トラックによる配達は、2019年の配達と同じルートで行われるほか、アメリカ・ルイジアナ州でも20マイル(約32km)という従来より長いルートでも行われる予定。なお、このルイジアナ州のルートでは、まず補助ドライバーを乗せた状態で配達を行ってから、完全自律走行に切り替えるそうです。



by Mike Mozart



ウォルマートの顧客製品担当シニアヴァイスプレジデントのトム・ウォード氏は、「アメリカ人の90%がウォルマートから10マイル(約16km)以内に住んでいることを考えると、近くの店で買い物することが正解とは限りません。自動運転車が定期的に配達を行っているので、オンライン通販で購入したものを受ける場所にすぎない場合もあります。私たちがGatikと行った実験は、自動運転車でテストしている多くのユースケースのうちの2つにすぎず、自動運転を配送エコシステムに組み込む方法を研究し続けることを楽しみにしております」と述べました。