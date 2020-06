世界最大の半導体製造ファウンドリ「TSMC」が5nmプロセスによる製造を正式に開始

・関連記事

Qualcommから6GHz帯の「Wi-Fi 6E」対応スマホ向け通信チップが登場、最新のBluetooth 5.2もサポート - GIGAZINE



Appleのチップ製造を担当する世界最大の半導体製造ファウンドリ「TSMC」がアメリカ国内にTa工場を建設か - GIGAZINE



TSMCが5nmプロセスの先行生産を開始、7nmプロセスから1.8倍のトランジスタ密度と15%の速度上昇を実現 - GIGAZINE



世界最大の半導体製造ファウンドリにアメリカ政府が国内生産を要求、中国との対立が原因か - GIGAZINE



「ムーアの法則」の限界を回避できる期待の製造技術「EUVリソグラフィ」とは? - GIGAZINE

2020年06月23日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.