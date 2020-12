2021年の「iPhone 13」は従来通り9月に発売か

また、クオ氏は顧客にAppleやAMD、NVIDIAなどを抱える半導体製造ファウンドリ・ TSMC の5nmプロセスチップの生産量が少ない理由は「iPhone 12の需要が少ないからではない」と語っています。 Lower TSMC 5nm chip production isn't from low iPhone 12 demand, says Ming-Chi Kuo | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/20/12/12/kuo-lower-tsmc-5nm-chip-production-isnt-due-to-low-iphone-12-demand TSMCは2020年6月に5nmプロセスでの製造をスタートしたと 報じられて いましたが、8月に正式に5nmプロセスの詳細を発表しています。 TSMCが5nmプロセス・3nmプロセスの詳細を発表、3nmプロセスは2022年下半期に大量生産開始予定 - GIGAZINE

2020年12月13日 15時30分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

