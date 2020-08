2020年08月26日 16時00分 ハードウェア

TSMCが5nmプロセス・3nmプロセスの詳細を発表、3nmプロセスは2022年下半期に大量生産開始予定

by Steve Jurvetson



大手半導体製造ファウンドリのTSMCが定例技術シンポジウムで、5nmプロセスと3nmプロセスの特徴を解説し、ロードマップと性能予測を発表しました。



‘Better Yield on 5nm than 7nm’: TSMC Update on Defect Rates for N5

https://www.anandtech.com/show/16028/better-yield-on-5nm-than-7nm-tsmc-update-on-defect-rates-for-n5



TSMC Details 3nm Process Technology: Full Node Scaling for 2H22 Volume Production

https://www.anandtech.com/show/16024/tsmc-details-3nm-process-technology-details-full-node-scaling-for-2h22



TSMCの5nmプロセスノード「N5」は、極紫外線(EUV)フォトリソグラフィを使ったプロセスノード。EUVフォトリソグラフィは、Huaweiの5G対応SoC・Kirin 990に採用されている7nmプロセスノード「N7+」でも使われている回路パターン生成技術です。



TSMCによれば、N5は7nmプロセスノードの「N7」に比べて、1.8倍のロジック密度、最大15%のパフォーマンス向上、最大30%の電力削減が実現できると主張しています。さらに、N5はN7に比べて高い歩留まりを達成できるとのこと。





TSMCによればN5を採用した消費者向け製品は2020年中に生産される予定で、技術系ニュースメディアのAnandTechは「Appleの次世代SoCとなるA14チップシリーズで初めてN5が採用される可能性がある」としています。実際に、2020年6月には5nmプロセスの製造が開始されていることが報じられています。



世界最大の半導体製造ファウンドリ「TSMC」が5nmプロセスによる製造を正式に開始 - GIGAZINE





また、TSMCはN5からさらに5%の速度向上と10%の電力削減を目指すプロセスノード「N5P」を2021年に立ち上げる予定と発表。加えて同じ5nmプロセスノードの「N4」は2021年第4四半期にリスク生産に入り、2022年に大量生産に入ると発表しましたが、性能は公表しませんでした。



そして、TSMCの3nmプロセスを採用したノード「N3」も発表。N3はN5に比べてパフォーマンスが10~15%向上し、電力消費も25~30%削減されるとのことで、N3は2021年にリスク生産開始が、2022年下半期に大量生産が予定されています。3nmプロセスについては、Samsungが独自のプロセスノード「3GAE」を発表しており、AnandTechは「電力とパフォーマンスについてはN3と3GAEは同等だが、ロジック密度ではN3がかなりリードしている」と評価しています。



なお、以下がTSMCの各ノードの比較をまとめた表です。



プロセスノード

(括弧内は比較対象) N7

(16FF+) N7

(N10) N7P

(N7) N7+

(N7) N5

(N7) N5P

(N5) N3

(N5) 電力消費 60%削減 最大40%削減 10%削減 15%削減 30%削減 10%削減 25~30%削減 パフォーマンス 30%向上 ? 7%向上 10%向上 15%向上 5%向上 10~15%向上 シリコンダイ面積 70%削減 37倍削減 - 約17%削減 45%削減 (ロジック密度1.8倍) - 42%削減 (ロジック密度1.7倍) 大量生産開始時期 2019年第2四半期 2020年第2四半期 2021年 2022年下半期