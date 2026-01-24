Appleが将来のiPhoneチップの製造をIntelに委託する可能性を業界アナリストが改めて指摘
AppleはiPhoneに搭載されているAシリーズやMacのMシリーズなど、さまざまなチップを独自設計していますが、チップ製造の大部分はTSMCに委託しています。しかし、AIブームの影響でTSMCの製造ラインがひっ迫しており、Appleはチップ生産ラインの確保に苦戦しているという報道もあります。そんな中、Appleがチップの製造をIntelに委託する可能性を、業界アナリストが指摘しました。
2025年12月、中国の証券会社であるGF Securitiesのアナリストであるジェフ・プー氏が、2028年からIntelがAppleのiPhone向けチップの製造を受託し、Proモデル向けチップ以外のチップ製造を開始すると報じました。
新たに、プー氏はIntelの1.4nmプロセス技術である14Aについて、「堅実な外部顧客パイプライン」を有していると述べました。具体的には、14Aの顧客にはApple、AMD、NVIDIAといった企業が含まれるそうで、プー氏は「AppleのSoCやNVIDIAおよびAMDのx86サーバーチップなどの受注獲得の可能性に対する期待を改めて表明します」と語っています。
なお、Appleがチップ製造をIntelに委託する可能性については、Apple関連のリーク情報や確度の高い予測でおなじみのアナリストであるミンチー・クオ氏も指摘していました。クオ氏は、Intelが早ければ2027年第2四半期にもローエンドMシリーズチップの出荷を開始すると報じていました。
一方、プー氏はAppleがチップの製造をIntelに委託することになっても、Intelが製造するのはiPhone向けチップである可能性が高いと指摘しています。Appleはチップの製造をTSMCのみに委託するのではなく、Intelにも委託することで、供給元を一社に依存することを避け、回復力の高いサプライチェーンを構築することを狙っているわけです
