Appleが将来のiPhoneチップの製造をIntelに委託する可能性を業界アナリストが改めて指摘



AppleはiPhoneに搭載されているAシリーズやMacのMシリーズなど、さまざまなチップを独自設計していますが、チップ製造の大部分はTSMCに委託しています。しかし、AIブームの影響でTSMCの製造ラインがひっ迫しており、Appleはチップ生産ラインの確保に苦戦しているという報道もあります。そんな中、Appleがチップの製造をIntelに委託する可能性を、業界アナリストが指摘しました。



Apple turning to Intel for future iPhone chips, analyst reaffirms - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/01/23/apple-turning-to-intel-for-future-iphone-chips-analyst-reaffirms/





2025年12月、中国の証券会社であるGF Securitiesのアナリストであるジェフ・プー氏が、2028年からIntelがAppleのiPhone向けチップの製造を受託し、Proモデル向けチップ以外のチップ製造を開始すると報じました。



新たに、プー氏はIntelの1.4nmプロセス技術である14Aについて、「堅実な外部顧客パイプライン」を有していると述べました。具体的には、14Aの顧客にはApple、AMD、NVIDIAといった企業が含まれるそうで、プー氏は「AppleのSoCやNVIDIAおよびAMDのx86サーバーチップなどの受注獲得の可能性に対する期待を改めて表明します」と語っています。



Intelが14Aプロセスの概要を発表、18Aとくらべてワット当たりの性能が15～20％向上 - GIGAZINE





なお、Appleがチップ製造をIntelに委託する可能性については、Apple関連のリーク情報や確度の高い予測でおなじみのアナリストであるミンチー・クオ氏も指摘していました。クオ氏は、Intelが早ければ2027年第2四半期にもローエンドMシリーズチップの出荷を開始すると報じていました。



Appleは独自設計のAppleシリコンの製造をIntelに委託する可能性 - GIGAZINE





一方、プー氏はAppleがチップの製造をIntelに委託することになっても、Intelが製造するのはiPhone向けチップである可能性が高いと指摘しています。Appleはチップの製造をTSMCのみに委託するのではなく、Intelにも委託することで、供給元を一社に依存することを避け、回復力の高いサプライチェーンを構築することを狙っているわけです

