2020年03月02日 10時09分 モバイル

新型コロナウイルスの影響でiPhoneのカメラモジュールを供給する工場が閉鎖



SamsungおよびiPhoneのカメラモジュールを供給するLG Innotekが、従業員の新型コロナウイルス感染が確認されたことから、韓国にある工場を一時的に閉鎖したと発表しました。



Samsungは韓国での新型コロナウイルス感染事例の大部分が報告されている亀尾市にあるモバイル端末工場を、消毒作業のため一時的に閉鎖したと発表しました。Samsungによると、新型コロナウイルスに感染したという従業員は2020年2月29日(土)にウイルス検査で陽性と確認されているとのこと。Samsungは、3月1日(日)には同従業員の働いていた工場を閉鎖し消毒作業を行っており、3月3日(火)の午後までには工場の業務を再開する予定としています。なお、Samsungは新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために「必要なすべての対策を実施する」と述べました。





一時閉鎖となった亀尾市にあるSamsungのモバイル端末工場では、Samsungの新型折りたたみ式スマートフォンの「Galaxy Z Flip」やフラグシップモデルの「Galaxy S20」などが製造されています。ただし、これらの最新モデルの製造全体を受け持っているわけではありません。



さらに、AppleのiPhone向けにカメラモジュールを供給しているLG Innotekの工場で働く従業員も、新型コロナウイルスに感染したことが確認されています。関係者によると、2020年3月1日(日)に閉鎖されたのはLG Innotekの亀尾市にある工場とのこと。工場は消毒のため3月2日(月)も閉鎖されることとなるそうですが、翌日の3月3日(火)から業務が再開することとなるのかどうかは不明です。



なお、LG Innotekは2020年秋に発売される予定のiPhone 12のカメラモジュールを供給している可能性もありますが、LG Innotekの工場閉鎖が数日間続く程度であれば「iPhoneの生産に与える影響は小さなものだろう」とApple関連メディアの9to5Macは指摘しています。



2020年2月末にFox Businessのインタビューに答えたAppleのティム・クックCEOは、新型コロナウイルスがiPhoneの供給におよぼす影響を楽観視していると述べました。影響が軽微となる理由として、クックCEOはiPhoneの製造に使用される部品は「世界中のさまざまな地域から供給されている」と強調しています。加えて、中国政府が新型コロナウイルスを上手く制御化に置くことで、感染者数は日ごとに低下しているともクックCEOは語りました。



なお、2020年2月中旬にAppleは投資家に対して「コロナウイルスの影響で売上が低下する」という予想を発表しています。



